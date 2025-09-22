لضمان تعافٍ أفضل.. برشلونة يعلن خضوع جافي لعملية جراحية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، خضوع النجم الإسباني الشاب جافي لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، لعملية جراحية.

وكان جافي تعرض للإصابة في الركبة قبل مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

برشلونة يعلن خضوع جافي لعملية جراحية

قال برشلونة في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين: "جافي خضع أمس لاختبارات مجهدة مكثفة بعد الانتهاء من العلاج التحفظي لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى".

وأضاف: "خلصت النتائج إلى أنه ومن أجل ضمان أفضل تعافٍ وعودة إلى النسق التنافسي، سيخضع جافي غدًا لعملية جراحية بالمنظار على يد الدكتور جوان كارليس مونياو، تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "بمجرد انتهاء التدخل الجراحي، سيصدر بيان طبي جديد".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال أوفييدو، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.