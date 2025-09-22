انضم لها فيرمين لوبيز.. ما هي قائمة إصابات برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز، بجانب تحديث للحالة الصحية للاعبه الآخر بابلو جافي.

كان جافي قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الإثنين إن جافي خضع لاختبارات مكثفة بعد الانتهاء من العلاج التحفظي لعلاج الإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، وأنه سيخضع لعملية جراحية "لضمان تعافيه بشكل أفضل".

وفي نفس اليوم قال برشلونة في بيان آخر إن فيرمين لوبيز "يعاني من إصابة في عضلة الخاصرة الحرقفية اليسرى".

قائمة إصابات برشلونة

يصل عدد المصابين في صفوف برشلونة حاليا إلى 5 لاعبين، على رأسهم القائد مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب إصابة في الظهر، ستبعده حتى نهاية العام الحالي.

جافي هو ثاني المصابين في البارسا، وحتى الآن لم يتضح موعد عودته، كما يحيط الغموض أيضا بموعد عودة لامين يامال، الذي يغيب منذ بداية سبتمبر الحالي بسبب مشكلات أسفل الظهر.

وتعرض أليخاندرو بالدي لإصابة في الفخذ مطلع الشهر الحالي، ستبعده حتى شهر يناير المقبل.

ووفقا لما ذكره برشلونة، فمن المتوقع أن تتسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها فيرمين لوبيز في غيابه إلى نحو 3 أسابيع".

