مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

انضم لها فيرمين لوبيز.. ما هي قائمة إصابات برشلونة؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:09 م 22/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز، بجانب تحديث للحالة الصحية للاعبه الآخر بابلو جافي.

كان جافي قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الإثنين إن جافي خضع لاختبارات مكثفة بعد الانتهاء من العلاج التحفظي لعلاج الإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، وأنه سيخضع لعملية جراحية "لضمان تعافيه بشكل أفضل".

وفي نفس اليوم قال برشلونة في بيان آخر إن فيرمين لوبيز "يعاني من إصابة في عضلة الخاصرة الحرقفية اليسرى".

قائمة إصابات برشلونة

يصل عدد المصابين في صفوف برشلونة حاليا إلى 5 لاعبين، على رأسهم القائد مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب إصابة في الظهر، ستبعده حتى نهاية العام الحالي.

جافي هو ثاني المصابين في البارسا، وحتى الآن لم يتضح موعد عودته، كما يحيط الغموض أيضا بموعد عودة لامين يامال، الذي يغيب منذ بداية سبتمبر الحالي بسبب مشكلات أسفل الظهر.

وتعرض أليخاندرو بالدي لإصابة في الفخذ مطلع الشهر الحالي، ستبعده حتى شهر يناير المقبل.

ووفقا لما ذكره برشلونة، فمن المتوقع أن تتسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها فيرمين لوبيز في غيابه إلى نحو 3 أسابيع".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

التعليقات

