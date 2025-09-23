المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني.. موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:36 م 23/09/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

يسعى ريال مدريد للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، حين يخرج لملاقاة ليفانتي في جولة جديدة من المسابقة.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني هذا الموسم (2025-2026).

وقبل مواجهة ليفانتي، جمع ريال مدريد 15 نقطة من أول 5 جولات، محققا العلامة الكاملة، بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

في المقابل اكتفى ليفانتي، الصاعد حديثا، بـ4 نقاط يحتل بها المرتبة الـ16.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة.

موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

