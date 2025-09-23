يسعى ريال مدريد للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، حين يخرج لملاقاة ليفانتي في جولة جديدة من المسابقة.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني هذا الموسم (2025-2026).

وقبل مواجهة ليفانتي، جمع ريال مدريد 15 نقطة من أول 5 جولات، محققا العلامة الكاملة، بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

في المقابل اكتفى ليفانتي، الصاعد حديثا، بـ4 نقاط يحتل بها المرتبة الـ16.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة.

موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم