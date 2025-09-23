المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيمار يسخر من ترتيب رافينيا في الكرة الذهبية 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:53 م 23/09/2025
رافينيا

رافينيا - برشلونة

أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سخريته من المركز الذي احتله مواطنه رافينيا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية، بينما حل رافينيا في المركز الخامس.

وسخر نيمار جونيور في الترتيب النهائي لهذه النسخة من جائزة الكرة الذهبية.

ديمبيلي وإنريكي وباريس سان جيرمان الأفضل.. جوائز الكرة الذهبية 2025

وتفاعل نيمار مع أحد المنشورات عبر "إنستجرام" بشأن ترتيب الكرة الذهبية.

وكتب نجم سانتوس البرازيلي الحالي: "رافينيا في المركز الخامس.. هذا بمثابة مزحة".. حيث كان يرى أن جناح برشلونة يستحق ما هو أفضل من ذلك.

رافينيا قدّم موسمًا رائعًا للغاية العام الماضي، وسجّل ثلاثين هدفًا، إلى جانب فوزه مع برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري، الكأس، وكأس السوبر.

قدم أحد أعظم المواسم الفردية بإنجلترا.. ماذا قال ليفربول عن ترتيب صلاح في الكرة الذهبية؟

