نيمار يسخر من ترتيب رافينيا في الكرة الذهبية 2025

أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سخريته من المركز الذي احتله مواطنه رافينيا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية، بينما حل رافينيا في المركز الخامس.

وسخر نيمار جونيور في الترتيب النهائي لهذه النسخة من جائزة الكرة الذهبية.

وتفاعل نيمار مع أحد المنشورات عبر "إنستجرام" بشأن ترتيب الكرة الذهبية.

وكتب نجم سانتوس البرازيلي الحالي: "رافينيا في المركز الخامس.. هذا بمثابة مزحة".. حيث كان يرى أن جناح برشلونة يستحق ما هو أفضل من ذلك.

رافينيا قدّم موسمًا رائعًا للغاية العام الماضي، وسجّل ثلاثين هدفًا، إلى جانب فوزه مع برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري، الكأس، وكأس السوبر.

