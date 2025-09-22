يقدم لكم يلا كورة متابعة مباشرة لحفل الكرة الذهبية 2025 المقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين.

وكان الإسباني رودي من صفوف مانشستر سيتي آخر من فاز بالكرة الذهبية في 2024.

كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025

مباشر.. حفل الكرة الذهبية 2025

ينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على أن يتابع يلا كورة الأحداث التي تسبق ذلك الموعد، لحظة بلحظة.

وفد برشلونة

وصل وفد برشلونة الذي يترأسه خوان لابورتا إلى باريٍس، عبر طائرة خاصة، كما ظهر اللاعبون المرشحون لجوائز الكرة الذهبية المختلفة ضمن البعثة الكاتالونية، يتقدمهم يامال ورافينيا.

وقال لابورتا في أول تعليق له: "أتمنى فوز لاعب من برشلونة بالكرة الذهبية.. ولدينا أيضًا لاعبين مرشحين لجائزة كوبا، ومرشحات لجائزة أفضل لاعبة وأفضل حارسة، وكذلك فليك".

ما هي جوائز حفل الكرة الذهبية 2025؟

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

لا أحد يعلم الفائز بالكرة الذهبية 2025

ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن مجلة فرانس فوتبول غيرت عاداتها بشأن إبلاغ الفائز بالكرة الذهبية، خوفًا من التسريبات المعتادة، ما يجعل نسخة 2025 الأكثر إثارة في التاريخ.

ومن المنتظر أن تظهر الدهشة على ملامح الفائز بالكرة الذهبية، فور أن يذكر البرازيلي رونالدينيو اسمه، حيث يقدم الجائزة هذا العام.

تذكير.. المرشحون في الكرة الذهبية 2025

- محمد صلاح (ليفربول)

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان- مانشستر سيتي)

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

- دينزل دومفريس (إنتر)

- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

- فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة- أرسنال)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

- هاري كين (بايرن ميونخ)

- خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - باريس سان جيرمان)

- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

- أليكسس ماك أليستر (ليفربول)

- لاوتارو مارتينيز (إنتر)

- كيليان مبابي (ريال مدريد)

- سكوت ماكتومناي (نابولي)

- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

- جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

- مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

- كول بالمر (تشيلسي)

- بيدري (برشلونة)

- رافينيا (برشلونة)

- ديكلان رايس (أرسنال)

- فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن- ليفربول)

- لامين يامال (برشلونة)

حضور الخليفي

اختار ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، الحضور إلى حفل الكرة الذهبية 2025، رغم أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي سيخوض في التوقيت ذاته، مباراة جماهيرية ضد أولمبيك مارسيليا في ملعب فيلودروم.

تضارب المواعيد من شأنه أن يحرم 5 لاعبين من صفوف باريس سان جيرمان من الحضور إلى حفل الكرة الذهبية، أبرزهم أشرف حكيمي ونونو مينديز.

صلاح يترقب

لا يوجد تأكيد بشأن حضور محمد صلاح إلى حفل الكرة الذهبية 2025 حتى الآن.

رغم ذلك، يأمل محمد صلاح في الحصول على مركز أفضل من المراكز السابقة التي احتلها في ترتيب الكرة الذهبية بين 2018 و2023، إذ ظهر خامسًا في مناسبتين، وسادسًا في مرة، وسابعًا في أخرى، إلى جانب المركز الحادي عشر.

المراكز الخمسة الأخيرة في الكرة الذهبية

26- إيرلينج هالاند

27- ديكلان رايس

28- فيرجيل فان دايك

29- فلوريان فيرتز

30- مايكل أوليز

2️⃣6️⃣ Erling Haaland

2️⃣7️⃣ Declan Rice

2️⃣8️⃣ Virgil van Dijk

2️⃣9️⃣ Florian Wirtz

3️⃣​0️⃣​ Michael Olise#ballondor pic.twitter.com/ejRt6QNIPg — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

من المركز 21 إلى 25

21-

22- أليكسس ماك أليستر

23- جود بيلينجهام

24- فابيان رويز

25- دينزل دومفريس

أناقة ديمبيلي

يظهر الفرنسي عثمان ديمبيلي في أناقة كاملة قبل حضور حفل الكرة الذهبية 2025، مستغلًا إصابته التي أبعدته من قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.