بالدي يقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة

تلقى برشلونة أخبارا سارة بشأن لاعبه المصاب أليخاندرو بالدي، الذي بات قريبا من العودة للمشاركة.

يفقد برشلونة حاليا 5 لاعبين بسبب الإصابة، بينهم بالدي الذي تعرض لإصابة في الفخذ مطلع الشهر الحالي.

التقارير السابقة ذكرت أن الإصابة ستبعد الظهير الإسباني حتى شهر يناير المقبل.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت أن اللاعب يتحسن بشكل جيد، وقد عاد يوم الثلاثاء إلى التدريبات الجماعية.

لن يشارك بالدي في مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، ومن غير المرجح أيضا مشاركته في المباراة التالية أمام ريال سوسيداد يوم الأحد.

مع ذلك، قد يعود بالدي في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عاما شارك في 3 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.