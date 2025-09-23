المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

بالدي يقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:58 م 23/09/2025
أليخاندرو بالدي

أليخاندرو بالدي

تلقى برشلونة أخبارا سارة بشأن لاعبه المصاب أليخاندرو بالدي، الذي بات قريبا من العودة للمشاركة.

يفقد برشلونة حاليا 5 لاعبين بسبب الإصابة، بينهم بالدي الذي تعرض لإصابة في الفخذ مطلع الشهر الحالي.

التقارير السابقة ذكرت أن الإصابة ستبعد الظهير الإسباني حتى شهر يناير المقبل.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت أن اللاعب يتحسن بشكل جيد، وقد عاد يوم الثلاثاء إلى التدريبات الجماعية.

لن يشارك بالدي في مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، ومن غير المرجح أيضا مشاركته في المباراة التالية أمام ريال سوسيداد يوم الأحد.

مع ذلك، قد يعود بالدي في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عاما شارك في 3 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.

برشلونة الدوري الإسباني أليخاندرو بالدي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
الأهلي

الأهلي

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
