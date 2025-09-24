المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دي ستيفاتو وماستانتونو.. من ريال مدريد إلى المجد في الثالث والعشرين من سبتمبر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:29 م 24/09/2025
ماستانتونو

ماستانتونو

23 سبتمبر 2025 سيكون تاريخًا بارزًا في المسيرة الرياضية لفرانكو ماستانتونو، التي ما زالت في بداياتها الأولى.

ففي ذلك اليوم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، سجّل الأرجنتيني القادم من ريفر بليت هدفه الأول بقميص ريال مدريد.

هذا التاريخ كان حاضرًا بالفعل في كتب تاريخ ريال مدريد بفضل لاعب آخر تخرّج من نادي ريفر بليت.

مصادفة ليست غريبة

ففي مثل هذا اليوم عام 1953، خاض ألفريدو دي ستيفانو مباراته الأولى بقميص ريال مدريد، وكانت ودية أمام نادي نانسي الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو.

جاء ظهور دي ستيفانو وسط ترقّب كبير، ولم يُخيّب الآمال، إذ سجّل أول أهدافه مع الفريق الملكي بضربة رأسية.

ورغم أن الهدف لم يكن في مباراة رسمية، إلا أن هذه المصادفة ليست غريبة، فهي تربط بين لاعبين تخرّجا من النادي نفسه، ريفر بليت العريق في كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، واختارا مدريد ليكون الخطوة التالية في مسيرتهما.

أمّا عن دي ستيفانو، فلا حاجة للإسهاب في الحديث عن إنجازاته؛ يكفي القول إنه إلى جانب شخصية سانتياجو برنابيو، وضع ريال مدريد في صدارة كرة القدم العالمية، وهي مكانة عاد النادي لاحتلالها مجددًا خلال العقود الأخيرة.

مسيرة ماستانتونو ما زالت تنتظر أن تُكتب فصولها، لكن الأساس يبدو صلبًا بفضل ثقة مدربه الكبيرة به.

يرتدي ماستانتونو القميص رقم 30، وهو بالفعل الخيار الأول في الجناح الأيمن لهجوم ريال مدريد، وهدفه في شباك ليفانتي يجب أن يكون مجرد البداية لقائمة ستطول مع مرور الوقت.

ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي الليجا ماستانتونو دي ستيفانو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

