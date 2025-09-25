يستكمل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، حين يخرج لملاقاة ريال أوفييدو.

برشلونة يحل ضيفا على أوفييدو، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني هذا الموسم (2025-2026).

وقبل مواجهة أوفييدو، جمع برشلونة 13 نقطة من أول 5 جولات، بينما اكتفى منافسه، الصاعد حديثا، بـ3 نقاط يحتل بها المرتبة الـ18.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة.

موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

