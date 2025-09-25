المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:19 ص 25/09/2025
برشلونة

برشلونة

يستكمل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، حين يخرج لملاقاة ريال أوفييدو.

برشلونة يحل ضيفا على أوفييدو، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني هذا الموسم (2025-2026).

وقبل مواجهة أوفييدو، جمع برشلونة 13 نقطة من أول 5 جولات، بينما اكتفى منافسه، الصاعد حديثا، بـ3 نقاط يحتل بها المرتبة الـ18.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة.

موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ريال أوفييدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

