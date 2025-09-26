المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. بوسكيتس يعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:24 ص 26/09/2025
بوسكيتس

بوسكيتس

قرر سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي الأمريكي، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي إنتر ميامي، في بيان رسمي عبر الموقع، أن سيرجيو بوسكيتس سوف يعتزل بنهاية الموسم الكروي الأمريكي.

أخوض أشهري الأخيرة في كرة القدم

وقال في مقطع فيديو على صفحته على إنستجرام: "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب، سأعتزل سعيداً جدًا، وفخورًا، وراض، وقبل كل شيء ممتن".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء، ستظلون دائمًا جزءً من هذه القصة الجميلة".

ويخوض بوسكيتس ثاني مواسمع مع إنتر ميامي، حيث انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة.

وحقق لاعب الوسط الإسباني كل الألقاب الممكنة مع برشلونة على مدار 15 موسما قضاها في صفوف الفريق الأول.

مسيرة حافلة للاعب برشلونة السابق

كذلك توج لاعب الوسط المخضرم بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا، الذي لعب معه بين عامي 2009 و2022.

وخاض بوسكيتس 722 مباراة مع برشلونة، في جميع المسابقات والبطولات، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 46 آخرين.

وتوج بوسكيتس بـ9 بطولات دوري مع برشلونة، و3 دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني 7 مرات، وكأس إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

بينما لعب صاحب الـ37 عامًا، 105 مباريات مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفًا وصنع 16 آخرين.

وعلى المستوى الدولي، توج بوسكيتس بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، ويورو 2012.

برشلونة إنتر ميامي بوسكتس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg