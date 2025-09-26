رسميًا.. بوسكيتس يعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

قرر سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي الأمريكي، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي إنتر ميامي، في بيان رسمي عبر الموقع، أن سيرجيو بوسكيتس سوف يعتزل بنهاية الموسم الكروي الأمريكي.

أخوض أشهري الأخيرة في كرة القدم

وقال في مقطع فيديو على صفحته على إنستجرام: "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب، سأعتزل سعيداً جدًا، وفخورًا، وراض، وقبل كل شيء ممتن".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء، ستظلون دائمًا جزءً من هذه القصة الجميلة".

ويخوض بوسكيتس ثاني مواسمع مع إنتر ميامي، حيث انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة.

وحقق لاعب الوسط الإسباني كل الألقاب الممكنة مع برشلونة على مدار 15 موسما قضاها في صفوف الفريق الأول.

مسيرة حافلة للاعب برشلونة السابق

كذلك توج لاعب الوسط المخضرم بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا، الذي لعب معه بين عامي 2009 و2022.

وخاض بوسكيتس 722 مباراة مع برشلونة، في جميع المسابقات والبطولات، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 46 آخرين.

وتوج بوسكيتس بـ9 بطولات دوري مع برشلونة، و3 دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني 7 مرات، وكأس إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

بينما لعب صاحب الـ37 عامًا، 105 مباريات مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفًا وصنع 16 آخرين.

