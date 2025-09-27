أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي لديربي أتلتيكو مدريد والمقرر إقامته، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو ديربي أتلتيكو وريال مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ودفع ألونسو باللاعب بيلينجهام أساسيًا بعدما كان بديلًا في آخر مباراتين، كما يعتمد على فينيسيوس ومبابي في قيادة الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي

