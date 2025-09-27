المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام أساسيًا.. وفينيسيوس ومبابي يهاجمان أتلتيكو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:14 م 27/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي لديربي أتلتيكو مدريد والمقرر إقامته، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو ديربي أتلتيكو وريال مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ودفع ألونسو باللاعب بيلينجهام أساسيًا بعدما كان بديلًا في آخر مباراتين، كما يعتمد على فينيسيوس ومبابي في قيادة الهجوم.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي

أدار مباراة الأهلي وبيراميدز منذ 28 يومًا.. خافيير روخاس حكمًا لديربي مدريد

الريال مبابي فينيسيوس ترتيب الدوري الاسباني atlético madrid vs real madrid أتلتيكو ضد الريال أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

