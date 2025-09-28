المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشيزني.. عودة جديدة من أجل إنقاذ مرمى برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:20 ص 28/09/2025
تشيزني

تشيزني

سيعود فويتشيك تشيزني لحراسة مرمى برشلونة أمام ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، بعد الإصابة التي تعرض لها خوان جارسيا الحارس الأساسي للنادي الكتالوني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

الحارس البولندي سينقذ برشلونة مرة أخرى، في الموسم الماضي خرج الحارس من الاعتزال في بداية شهر أكتوبر ليعود إلى الفريق بعد إصابة تير شتيجن، وأداؤه القوي دفع النادي لتجديد عقده في الصيف لمدة موسمين حتى عام 2027.

هذا الموسم بدأ كبديل لخوان جارسيا، لكن إصابة الكتالوني في اللحظة الأخيرة من مباراة الخميس أمام أوفييدو أجبرت البولندي على العودة لحراسة المرمى لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأعرب هانسي فليك أمس عن أسفه لإصابة الكتالوني، لكنه ذكّر بأن برشلونة مع تشيزني، فاز بمعظم مبارياته في الموسم الماضي وتُوّج بثلاثة ألقاب: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر، الحارس البولندي أصبح أساسياً في يناير بعد استعادته لياقته البدنية ولم يخرج من التشكيلة منذ ذلك الحين.

خاض تشيزني ما مجموعه 30 مباراة مع برشلونة وفاز في 24 منها، أي بنسبة نجاح تصل إلى 80%، أما في المباريات المتبقية، فقد تعادل في أربع وخسر فقط مباراتين وكلتاهما في دوري أبطال أوروبا.

ظهر تشيزني لأول مرة في 4 يناير ضمن كأس الملك ضد بارباسترو وأصبح منذ ذلك الحين عنصراً أساسياً في التشكيلة الأساسية.

المباراة اليوم أمام ريال سوسيداد في ملعب مونتجويك، سيبدأ الحارس البولندي بين الخشبات الثلاث، مع تشيزني في المرمى حافظ برشلونة على نظافة شباكه في 14 مباراة في جميع المسابقات، إحداها كانت أمام ريال سوسيداد، وسيكتمل خط حراسة المرمى بوجود كوخين المتوقع وصوله في الوقت المناسب من تشيلي، وإيدر ألير، ولا ينبغي نسيان أن تير شتيجن يغيب أيضاً لفترة طويلة.

لذلك يعود تشيزني مرة أخرى لإنقاذ برشلونة، فقد كان البولندي استثماراً للنادي في الموسم الماضي عقب إصابة تير شتيجن، وأثبت الوقت أن القرار كان صائباً، والآن يواجه الحارس تحدياً جديداً.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني تشيزني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg