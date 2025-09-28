تشيزني.. عودة جديدة من أجل إنقاذ مرمى برشلونة

سيعود فويتشيك تشيزني لحراسة مرمى برشلونة أمام ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، بعد الإصابة التي تعرض لها خوان جارسيا الحارس الأساسي للنادي الكتالوني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

الحارس البولندي سينقذ برشلونة مرة أخرى، في الموسم الماضي خرج الحارس من الاعتزال في بداية شهر أكتوبر ليعود إلى الفريق بعد إصابة تير شتيجن، وأداؤه القوي دفع النادي لتجديد عقده في الصيف لمدة موسمين حتى عام 2027.

هذا الموسم بدأ كبديل لخوان جارسيا، لكن إصابة الكتالوني في اللحظة الأخيرة من مباراة الخميس أمام أوفييدو أجبرت البولندي على العودة لحراسة المرمى لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأعرب هانسي فليك أمس عن أسفه لإصابة الكتالوني، لكنه ذكّر بأن برشلونة مع تشيزني، فاز بمعظم مبارياته في الموسم الماضي وتُوّج بثلاثة ألقاب: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر، الحارس البولندي أصبح أساسياً في يناير بعد استعادته لياقته البدنية ولم يخرج من التشكيلة منذ ذلك الحين.

خاض تشيزني ما مجموعه 30 مباراة مع برشلونة وفاز في 24 منها، أي بنسبة نجاح تصل إلى 80%، أما في المباريات المتبقية، فقد تعادل في أربع وخسر فقط مباراتين وكلتاهما في دوري أبطال أوروبا.

ظهر تشيزني لأول مرة في 4 يناير ضمن كأس الملك ضد بارباسترو وأصبح منذ ذلك الحين عنصراً أساسياً في التشكيلة الأساسية.

المباراة اليوم أمام ريال سوسيداد في ملعب مونتجويك، سيبدأ الحارس البولندي بين الخشبات الثلاث، مع تشيزني في المرمى حافظ برشلونة على نظافة شباكه في 14 مباراة في جميع المسابقات، إحداها كانت أمام ريال سوسيداد، وسيكتمل خط حراسة المرمى بوجود كوخين المتوقع وصوله في الوقت المناسب من تشيلي، وإيدر ألير، ولا ينبغي نسيان أن تير شتيجن يغيب أيضاً لفترة طويلة.

لذلك يعود تشيزني مرة أخرى لإنقاذ برشلونة، فقد كان البولندي استثماراً للنادي في الموسم الماضي عقب إصابة تير شتيجن، وأثبت الوقت أن القرار كان صائباً، والآن يواجه الحارس تحدياً جديداً.