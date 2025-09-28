المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لم ينتظر كثيرًا.. يامال يصنع هدفًا يمهد طريق صدارة برشلونة (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:04 م 28/09/2025
لامين يامال

احتفال لامين يامال مع ليفاندوفسكي

قدم لامين يامال، بصمة سريعة بعد مشاركته بحوالي دقيقة في مباراة برشلونة وريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، انطلقت في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الأحد، في ختام مواجهات الجولة السابعة من الليجا.

الصدارة تقترب.. برشلونة يتعادل مع سوسيداد برأسية كوندي (فيديو)

لامين يامال يصنع

عاد لامين يامال إلى عادته سريعًا، بعدما شارك في الدقيقة 58، ثم انطلق من الناحية اليمنى وتوغل ثم أرسل عرضية ترجمها روبرت ليفاندوفسكي إلى هدف، بعد مرور دقيقة فقط من دخوله.

ليُعيد برشلونة إلى المقدمة بعدما تأخر بهدف مفاجئ أمام ريال سوسيداد، بينما أصبحت النتيجة الآن (2-1)، وحال انتهت المواجهة بالانتصار، سيرتقي البلوجرانا إلى قمة جدول ترتيب الليجا.

فوز برشلونة سيرفع رصيده إلى 19 نقطة، ليتخطى ريال مدريد الذي توقف رصيده عند 18 نقطة بعد خسارة الديربي أمام أتلتيكو، أمس السبت، بنتيجة (5-2).

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني لامين يامال روبرت ليفاندوفسكي مباراة برشلونة وريال سوسيداد

