بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الريال فقد الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:29 م 28/09/2025
برشلونة

احتفال لاعبي برشلونة

ارتقى فريق برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعدما حقق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال سوسيداد.

برشلونة نجح في تحويل تأخره إلى انتصار أمام ريال سوسيداد، ليرتقي إلى صدارة الليجا متخطيًا منافسه ريال مدريد، في سباق صدارة المسابقة.

أحبط محاولة سوسيداد.. برشلونة يقبل هدية أتلتيكو ويخطف صدارة الليجا (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الإسباني

انتصار برشلونة على حساب ريال سوسيداد، جعله يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد ويتفوق عليه، ليصبح على قمة الجدول.

وفي مباراة أخرى اليوم الأحد، كان إلتشي قد تمكن من تحقيق الفوز ليحجز مركزًا له في المربع الذهبي بالليجا.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة ضد ريال سوسيداد، على النحو الآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- فياريال: 16 نقطة.

4- إلتشي: 13 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 12 نقطة.

6- إسبانيول: 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.. طالع الجدول بالكامل من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني مباراة برشلونة وريال سوسيداد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

