ارتقى فريق برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعدما حقق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال سوسيداد.

برشلونة نجح في تحويل تأخره إلى انتصار أمام ريال سوسيداد، ليرتقي إلى صدارة الليجا متخطيًا منافسه ريال مدريد، في سباق صدارة المسابقة.

أحبط محاولة سوسيداد.. برشلونة يقبل هدية أتلتيكو ويخطف صدارة الليجا (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الإسباني

انتصار برشلونة على حساب ريال سوسيداد، جعله يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد ويتفوق عليه، ليصبح على قمة الجدول.

وفي مباراة أخرى اليوم الأحد، كان إلتشي قد تمكن من تحقيق الفوز ليحجز مركزًا له في المربع الذهبي بالليجا.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة ضد ريال سوسيداد، على النحو الآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- فياريال: 16 نقطة.

4- إلتشي: 13 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 12 نقطة.

6- إسبانيول: 12 نقطة.

