المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على ارتفاع 30 ألف قدم.. كيف استغل ألونسو رحلة الـ7 ساعات لمداواة جرح ريال مدريد؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:01 ص 29/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

"إنها خسارة مؤلمة لكنه يظل ألمًا إيجابيًا من أجل المستقبل".. هكذا كان تعليق تشابي ألونسو بعد صدمة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

هذا التصريح يشبه ذلك الذي أدلى به بعد خيبة كأس العالم أمام باريس سان جيرمان: "علينا أن نتعلم من أخطائنا"، وقد فعل محققًا سلسلة مثالية من سبعة انتصارات رفعت مؤشر الأمل الذي أشعله أتلتيكو في واندا متروبوليتانو.

تشابي ألونسو يدرك حجم الانهيار دون أن يضع ضمادات للتجميل واعترف بالزلات بما فيها أخطاؤه الشخصية، خطايا قاتلة فجّرت الديربي، التكفير عنها بدأ في طريق السفر إلى ألماتي، حيث قام بعمل جلسة علاجية على ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم.

مداواة الجرح

شدّ الفريق الأبيض الرحال إلى كازاخستان في رحلة استغرقت 7 ساعات تقريباً على ارتفاع 30 ألف قدم من أجل مواجهة فريق كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

من فالديبيباس إلى باراخاس، صعد اللاعبون الـ22 واحدًا تلو الآخر على متن الطائرة الخاصة من دون ميليتاو أو كارفاخال، كانت وجوههم جادة تمامًا كما بدت عند وصولهم إلى العاصمة الكازاخية السابقة.

استغل تشابي هذا الوقت ليبدأ في مداواة الجرح من دون أن يزيد النزيف، بل فقط لتخفيف وقع الصدمة، وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

رحلة استغل فيها تشابي ألونسو الفرصة لعقد عدة جلسات مع اللاعبين لمناقشة قضايا محددة، وقبل كل شيء لاستخدام مشرطه مع جهازه الفني، في بحث عن حلول لما حدث وللمشاكل التي تم تحديدها بالفعل بدءًا من نفسه.

القرارات المثيرة للجدل التي عقدت الأمسية منذ الصافرة الأولى، مثل إشراك بيلينجهام أساسيًا وهو ما تبيّن لاحقًا أنه كان قرارًا متسرعًا.

هذه المشاكل جميعها مطروحة على مكتب تشابي الونسو وفي دفتره الشخصي ذاك الذي يستخدمه لفتح صفحة جديدة، حتى لا يتكرر السقوط في يوم كبير آخر، وقد حدث مرتين بالفعل بعد باريس سان جيرمان، ليس بسبب "لماذا" الخسارة، بل بسبب "كيف" جاءت.

ورغم أن هزيمة كأس العالم للأندية اعتُبرت أكثر عَرضية، فإن التحذير الحقيقي جاء من الديربي، وقد أوضح تشابي ذلك للاعبيه سواء بعد المباراة أو خلال الرحلة: الهزيمة يجب أن تكون ضمادة تُغطي الجرح المحتمل قبل أن يتفاقم.

تشابي ألونسو أمامه عمل شاق، وعينه على الكلاسيكو أمام برشلونة الذي تحوّل إلى عقدة مزمنة منذ تولي فليك القيادة (أربع انتصارات للألماني).

ريال مدريد الذي يطمح لكل شيء لا يمكن أن يبدو صغيراً أمام الكبار، وكانت رحلة ألماتي نقطة البداية، والأمل أن يكون ذلك الألم إيجابيًا للمستقبل، والمستقبل بدأ بالفعل منذ الأمس.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد تشابي ألونسو كايرات ألماتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg