"إنها خسارة مؤلمة لكنه يظل ألمًا إيجابيًا من أجل المستقبل".. هكذا كان تعليق تشابي ألونسو بعد صدمة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

هذا التصريح يشبه ذلك الذي أدلى به بعد خيبة كأس العالم أمام باريس سان جيرمان: "علينا أن نتعلم من أخطائنا"، وقد فعل محققًا سلسلة مثالية من سبعة انتصارات رفعت مؤشر الأمل الذي أشعله أتلتيكو في واندا متروبوليتانو.

تشابي ألونسو يدرك حجم الانهيار دون أن يضع ضمادات للتجميل واعترف بالزلات بما فيها أخطاؤه الشخصية، خطايا قاتلة فجّرت الديربي، التكفير عنها بدأ في طريق السفر إلى ألماتي، حيث قام بعمل جلسة علاجية على ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم.

مداواة الجرح

شدّ الفريق الأبيض الرحال إلى كازاخستان في رحلة استغرقت 7 ساعات تقريباً على ارتفاع 30 ألف قدم من أجل مواجهة فريق كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

من فالديبيباس إلى باراخاس، صعد اللاعبون الـ22 واحدًا تلو الآخر على متن الطائرة الخاصة من دون ميليتاو أو كارفاخال، كانت وجوههم جادة تمامًا كما بدت عند وصولهم إلى العاصمة الكازاخية السابقة.

استغل تشابي هذا الوقت ليبدأ في مداواة الجرح من دون أن يزيد النزيف، بل فقط لتخفيف وقع الصدمة، وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

رحلة استغل فيها تشابي ألونسو الفرصة لعقد عدة جلسات مع اللاعبين لمناقشة قضايا محددة، وقبل كل شيء لاستخدام مشرطه مع جهازه الفني، في بحث عن حلول لما حدث وللمشاكل التي تم تحديدها بالفعل بدءًا من نفسه.

القرارات المثيرة للجدل التي عقدت الأمسية منذ الصافرة الأولى، مثل إشراك بيلينجهام أساسيًا وهو ما تبيّن لاحقًا أنه كان قرارًا متسرعًا.

هذه المشاكل جميعها مطروحة على مكتب تشابي الونسو وفي دفتره الشخصي ذاك الذي يستخدمه لفتح صفحة جديدة، حتى لا يتكرر السقوط في يوم كبير آخر، وقد حدث مرتين بالفعل بعد باريس سان جيرمان، ليس بسبب "لماذا" الخسارة، بل بسبب "كيف" جاءت.

ورغم أن هزيمة كأس العالم للأندية اعتُبرت أكثر عَرضية، فإن التحذير الحقيقي جاء من الديربي، وقد أوضح تشابي ذلك للاعبيه سواء بعد المباراة أو خلال الرحلة: الهزيمة يجب أن تكون ضمادة تُغطي الجرح المحتمل قبل أن يتفاقم.

تشابي ألونسو أمامه عمل شاق، وعينه على الكلاسيكو أمام برشلونة الذي تحوّل إلى عقدة مزمنة منذ تولي فليك القيادة (أربع انتصارات للألماني).

ريال مدريد الذي يطمح لكل شيء لا يمكن أن يبدو صغيراً أمام الكبار، وكانت رحلة ألماتي نقطة البداية، والأمل أن يكون ذلك الألم إيجابيًا للمستقبل، والمستقبل بدأ بالفعل منذ الأمس.