رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد مارك بيرنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:46 م 29/09/2025
بيرنال

مارك بيرنال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد لاعبه الشاب مارك بيرنال.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن عقد بيرنال تم تمديده ليستر حتى صيف 2029.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط صاحب الـ18 عاما نشأ في أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، وتم تصعيده إلى الفريق الأول العام الماضي.

وشارك بيرنال في مباراتين مع فريق المدرب هانز فليك هذا الموسم، صنع خلالهما هدفا ولم يسجل.

وإجمالا خاض بيرنال 5 مباريات مع الفريق الكتالوني سجل خلالها هدفا واحدا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني مارك بيرنال

