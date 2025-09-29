رغم تراجع مستواه.. ريال مدريد يستبعد بيع فالفيردي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من بيع لاعبه فيدريكو فالفيردي، بعد الشكوك التي أحاطت به مؤخرا.

وتناولت صحيفة "ماركا" الإسبانية وضع فالفيردي، القائد الثاني للريال بعد داني كارفاخال، مشيرة إلى تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن فكرة بيع فالفيردي مستبعدة تماما داخل النادي الملكي، الذي يثق في قدرة لاعب الوسط الأوروجواياني على استعادة مستواه المعهود.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن فالفيردي لم يجد بعد دوره في تشكيلة تشابي ألونسو، مدرب الريال الجديد، لكن مع بذل مزيد من العمل في الفترة المقبلة، سيتمكن من التكيف.

جدير بالذكر أن فالفيردي (27 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2016 قادما من بينياريول الأوروجواياني وقضى فترة مع فريق الرديف، قبل أن يصبح لاعبا مع الفريق الأول في 2018.

ويمتد عقد فالفيردي، الذي تم تجديده في 2023، حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب في كل المباريات الـ8 التي خاضها ريال مدريد هذا الموسم، لكن لم يسجل أو يصنع أي أهداف.