بيدري.. القلب النابض في مشروع فليك مع برشلونة

فرض الإسباني بيدري نفسه كأكثر لاعبي برشلونة حضورًا هذا الموسم، بعدما بات الوحيد من بين 23 لاعبًا الذي شارك أساسيًا في جميع المباريات التسع التي خاضها الفريق حتى الآن.

الأرقام تكشف حجم الاعتماد عليه بشكل واضح، حيث لعب 169 دقيقة من أصل 180 بدوري أبطال أوروبا (93%)، و607 دقائق من أصل 630 في الدوري الإسباني (96%)، ليصل مجموع مشاركاته إلى 776 دقيقة من أصل 810 (95%) منذ بداية الموسم.

بيدري لم يكتف بالظهور المتواصل، بل أكمل أربع مباريات كاملة، بينما خرج في الوقت بدل الضائع مرتين فقط، وهو ما يعكس ثقة المدرب هانز فليك في قدرته على قيادة خط الوسط وتحمل ضغط المباريات.

هذا الحضور الكاسح يضع بيدري في مكانة خاصة داخل تشكيلة برشلونة، حيث تحول إلى العنصر الذي لا يمكن المساس به في مشروع فليك، معتمدًا على قدراته في الربط بين الخطوط وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

ويستطيع بيدري الحفاظ على هذا النسق العالي في ظل ازدحام المباريات، ولكن الأهم أن يتأثر بسبب إرهاق الدقائق الكثيرة