المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة ريال مدريد.. 4 غيابات أمام فياريال في الدوري الإسباني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:18 م 03/10/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فياريال والمقرر إقامتها، غدًا السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره فياريال في العاشرة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد كل من ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، هويسين

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويليه ريال مدريد بـ18 نقطة، ثم يأتي فياريال ثالثا برصيد 16 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg