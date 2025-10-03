أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فياريال والمقرر إقامتها، غدًا السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره فياريال في العاشرة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد كل من ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، هويسين

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويليه ريال مدريد بـ18 نقطة، ثم يأتي فياريال ثالثا برصيد 16 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا