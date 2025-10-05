تجددت إصابة لامين يامال، لاعب فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، بعدما أعلن النادي الكتالوني عبر منصاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة بالآتي: "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي كان يعاني منه اللاعب لامين يامال بعد مباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وتأكد غياب النجم الإسباني عن منتخب "الماتادور" في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيتم استبعاد صاحب الـ18 عامًا عن المباريات التالية:

إشبيلية - الدوري الإسباني

جورجيا - تصفيات كأس العالم

بلغاريا - تصفيات كأس العالم

جيرونا - الدوري الإسباني

أولمبياكوس - دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - الدوري الإسباني (غياب محتمل)

وشارك لامين يامال في خمس مباريات خلال الموسم الحالي في كافة المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف.

وكان لامين يامال قد شارك في لقاء باريس سان جيرمان في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث شهد اللقاء خسارة "البلوجرانا" بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الذي سقط في الجولة الماضية على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2.