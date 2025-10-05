أكبر لاعب سابق.. سانشيز يكتب التاريخ أمام برشلونة

حقق اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، اليوم الأحد، رقمًا قياسيًا في مباراة فوز فريقه إشبيلية (4-1) على برشلونة.

ولم يرحم إشبيلية ضيفه برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ليحقق الفريق الأندلسي أكبر فوز على العملاق الكاتالوني في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإسباني منذ نحو 74 عامًا.

هدف سانشيز ضد برشلونة

تمكن أليكسيس سانشيز من تسجيل هدف إشبيلية الافتتاحي في مرمى برشلونة، من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 13.

وأخيرًا سجل سانشيز هدفًا في الشباك الكاتالونية، بعد أن واجه برشلونة في 4 مباريات سابقة مع 3 أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا، أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر.

يشار إلى أن سانشيز ارتدى قميص برشلونة نفسه في الفترة بين 2011 و2014.

رقم قياسي تاريخي

أصبح أليكسيس سانشيز أكبر لاعب سابق لبرشلونة يسجل في مرمى النادي الكاتالوني في مباراة بالدوري الإسباني، عن عمر 36 عامًا و290 يومًا.

وبات سانشيز ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في برشلونة من ركلة جزاء في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، بعد خوسيه لويس موراليس من ليفانتي، إذ فعلها في أغسطس هذا الموسم عن عمر 38 عامًا و31 يومًا.

وقال سانشيز عن رقمه الجديد أمام برشلونة: "معتاد على تحطيم الأرقام القياسية في كل نادٍ لعبت له".

وأضاف في سياق منفصل: "قالوا لي إن إشبيلية لم يفز على أرضه ضد برشلونة منذ 10 سنوات، هذا وقت طويل جدًا.. ومن الرائع أننا تمكنا من فعل ذلك في هذه الليلة الرائعة".