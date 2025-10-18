خطة برشلونة.. هل يلحق لامين يامال بموقعة ريال مدريد؟

وضع نادي برشلونة خطة لتجهيز لاعبه لامين يامال للمشاركة في موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني لامين يامال من التهاب في منطقة العانة تعرض له في لقاء باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك تفاؤلاً بشأن لحاق لامين يامال بلقاء الكلاسيكو، إلا أن الطاقم الطبي لا يريد التسرع في مشاركة اللاعب حتى التأكد من جاهزيته التامة.

وأضافت الصحيفة أن هناك برنامجًا علاجيًا تم وضعه للنجم الإسباني، حيث سيخضع لتدريبات في المدينة الرياضية من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة، على أن يحصل على يوم راحة أقل من باقي اللاعبين.

وكشفت الصحيفة أيضًا أنه من المتوقع أن يشارك يامال لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في لقاء جيرونا، لكنه سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال مشاركته ضد أولمبياكوس، فإن وقت لعبه لن يتجاوز 70 دقيقة، وذلك بهدف الوصول للجاهزية الكاملة في لقاء الكلاسيكو.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا شارك في الموسم الحالي في خمس مباريات، وساهم في ستة أهداف، بتسجيله هدفين في الدوري الإسباني وصناعة أربعة أهداف.

وكان فريق برشلونة قد تلقى خسارة قاسية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على يد إشبيلية، بنتيجة 4-1.

