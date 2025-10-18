المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطة برشلونة.. هل يلحق لامين يامال بموقعة ريال مدريد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

12:04 م 08/10/2025
فليك ولامين يامال

لامين يامال لاعب فريق برشلونة

وضع نادي برشلونة خطة لتجهيز لاعبه لامين يامال للمشاركة في موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني لامين يامال من التهاب في منطقة العانة تعرض له في لقاء باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك تفاؤلاً بشأن لحاق لامين يامال بلقاء الكلاسيكو، إلا أن الطاقم الطبي لا يريد التسرع في مشاركة اللاعب حتى التأكد من جاهزيته التامة.

وأضافت الصحيفة أن هناك برنامجًا علاجيًا تم وضعه للنجم الإسباني، حيث سيخضع لتدريبات في المدينة الرياضية من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة، على أن يحصل على يوم راحة أقل من باقي اللاعبين.

وكشفت الصحيفة أيضًا أنه من المتوقع أن يشارك يامال لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في لقاء جيرونا، لكنه سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال مشاركته ضد أولمبياكوس، فإن وقت لعبه لن يتجاوز 70 دقيقة، وذلك بهدف الوصول للجاهزية الكاملة في لقاء الكلاسيكو.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا شارك في الموسم الحالي في خمس مباريات، وساهم في ستة أهداف، بتسجيله هدفين في الدوري الإسباني وصناعة أربعة أهداف.

وكان فريق برشلونة قد تلقى خسارة قاسية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على يد إشبيلية، بنتيجة 4-1.

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال

