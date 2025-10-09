ريال مدريد يرفض رحيل جوهرته إلى آرسنال

رفض نادي ريال مدريد فكرة رحيل النجم التركي أردا جولر، بعد العروض المقدمة له في الموسم الحالي، وتحديدًا منذ تولي المدرب تشابي ألونسو.

وكانت صحيفة "Football Insider" كشفت عن وجود محاولة من جانب آرسنال ونيوكاسل للتعاقد مع جولر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بعدما أثبت اللاعب جدارته منذ تولي ألونسو.

وكان صاحب الـ20 عامًا قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي في صفقة مالية قُدّرت بـ24 مليون يورو، وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

ويُعد جولر من أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026، حيث شارك في 16 مباراة، وساهم بـ10 أهداف في كافة المسابقات، محليًا وقاريًا.

واستطاع جولر أن يسجل أربعة أهداف، بجانب صناعته ستة أهداف، حيث أصبح قطعة أساسية عند المدرب ألونسو.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد (19 أكتوبر).

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، الذي تغلب على إشبيلية بنتيجة 4-1.