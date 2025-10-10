خطوة مفاجئة قد تُغير مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد، إذ لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، بسبب عدم التوافق بين الطرفين.

ويُذكر أن عقد فينيسيوس، صاحب الـ25 عامًا، ينتهي في صيف عام 2027، مما دفع النادي الملكي للدخول في مفاوضات مباشرة معه من أجل التمديد.

في المقابل، رفض اللاعب العرض المقدم من "الميرينجي"، ما دفع إدارة النادي لتحذيره من إمكانية عرضه للبيع في حال استمرار الرفض.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، يوم أمس الخميس، أن ريال مدريد يدرس بجدية بيع فينيسيوس في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي سابقًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث كان من بين أبرز الأهداف لناديي الهلال وأهلي جدة، ويبدو أن الأخير بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الصفقة.

وأفاد موقع "indykaila" البريطاني، في خبر حصري اليوم الجمعة، أن فينيسيوس جونيور دخل في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي أهلي جدة، في صفقة قد تكون الأغلى إذا تمت.

وأضاف المصدر، المتخصص في سوق الانتقالات، أن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني، في حال عدم تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد انضم إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وخاض الجناح البرازيلي 16 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي (2025-2026)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أخرى.