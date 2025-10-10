المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يفتح باب رحيل فينيسيوس إلى أهلي جدة

محمد همام

كتب - محمد همام

05:29 م 10/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد

خطوة مفاجئة قد تُغير مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد، إذ لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، بسبب عدم التوافق بين الطرفين.

ويُذكر أن عقد فينيسيوس، صاحب الـ25 عامًا، ينتهي في صيف عام 2027، مما دفع النادي الملكي للدخول في مفاوضات مباشرة معه من أجل التمديد.

في المقابل، رفض اللاعب العرض المقدم من "الميرينجي"، ما دفع إدارة النادي لتحذيره من إمكانية عرضه للبيع في حال استمرار الرفض.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، يوم أمس الخميس، أن ريال مدريد يدرس بجدية بيع فينيسيوس في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي سابقًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث كان من بين أبرز الأهداف لناديي الهلال وأهلي جدة، ويبدو أن الأخير بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الصفقة.

وأفاد موقع "indykaila" البريطاني، في خبر حصري اليوم الجمعة، أن فينيسيوس جونيور دخل في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي أهلي جدة، في صفقة قد تكون الأغلى إذا تمت.

وأضاف المصدر، المتخصص في سوق الانتقالات، أن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني، في حال عدم تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد انضم إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وخاض الجناح البرازيلي 16 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي (2025-2026)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أخرى.

ريال مدريد أهلي جدة فينيسيوس جونيور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

