أولمو يثير القلق في برشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

أثار داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، القلق داخل ناديه بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا.

وقد تم استبعاد أولمو من معسكر منتخب إسبانيا قبل لقاء جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي سيخوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني أولمو سيخضع لفحوصات طبية إضافية مع ناديه يوم الإثنين المقبل لتحديد حجم ومدة الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال كان التشخيص تمزقًا عضليًا، فإن اللاعب سيغيب لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن الكلاسيكو بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في 26 أكتوبر الجاري ضمن حسابات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تعرض لأول خسارة هذا الموسم أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.