للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

0 0
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

1 0
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

0 0
21:45
سويسرا

سويسرا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

أولمو يثير القلق في برشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

محمد همام

كتب - محمد همام

09:51 م 10/10/2025
أولمو

داني أولمو لاعب برشلونة

أثار داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، القلق داخل ناديه بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا.

وقد تم استبعاد أولمو من معسكر منتخب إسبانيا قبل لقاء جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي سيخوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني أولمو سيخضع لفحوصات طبية إضافية مع ناديه يوم الإثنين المقبل لتحديد حجم ومدة الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال كان التشخيص تمزقًا عضليًا، فإن اللاعب سيغيب لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن الكلاسيكو بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في 26 أكتوبر الجاري ضمن حسابات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تعرض لأول خسارة هذا الموسم أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

