تعافي أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة والذي قد يبدأ كأساسي في مركز الظهير الأيسر يوم السبت 18 أكتوبر ضد جيرونا بعد مشاركته كبديل في آخر مباراتين أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية.

عودة بالدي تفتح من جديد الباب أمام خيار سبق أن جربه هانسي فليك خلال المباريات الودية الصيفية: إعادة توظيف جيرارد مارتن في مركز قلب الدفاع.

بين جيرارد مارتن والمواهب الصاعدة

فبعد رحيل إنييجو مارتينيز المفاجئ إلى نادي النصر السعودي، وافتقاد برشلونة لقلب دفاع أعسر في التشكيلة، قرر المدرب الألماني تجربة مارتين في هذا المركز، ولم يظهر بشكل سيئ.

ومع استعداد اللاعب الشاب جوفري تورينت لتغطية مركز الظهير الأيسر خلف بالدي، يبقى أن نرى ما إذا كان جيرارد مارتين سيكون خياراً في قلب الدفاع لتفادي الاعتماد على لاعبين يستخدمان القدم اليمنى فقط في هذا المركز.

إذا لم يُقنع هذا الخيار هانسي فليك، وفي حال وجود حاجة فورية دون انتظار سوق الانتقالات الشتوية، يمكن لفليك أن يلجأ إلى مدافعين يساريين آخرين من أبناء النادي، مثل أراجوني ألفارو كورتيس (20 عامًا)، الذي شهد تطورًا مذهلًا في صفوف برشلونة أتلتيك ويتميز بقوة بدنية كبيرة، أو الأندلسي أندريس كوينكا (18 عامًا)، الأكثر انضباطًا من الناحية الأكاديمية، والذي شارك بالفعل لبضع دقائق أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، كلا اللاعبين يمثلان برشلونة حاليًا مع المنتخب الإسباني في كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي.

النادي الذي يترقب تطور اللاعب بابا كوروما صاحب الـ16 عامًا والمُلقب بـ"الماس الصغير" وشقيق إيلايش موريبا، ينتظر أيضًا عودة المولدوفي ليو ساكا (18 عامًا) من الإصابة، إذ كان أحد العناصر الأساسية في فريق الشباب "خوفينيل أ" الذي يقوده بيليتي قبل تعرضه للإصابة.

كما توجد توقعات كبيرة بشأن التطور البدني للأرجنتيني نيكو مارسيبار (17 عامًا)، الذي يُمثل المنتخبات العمرية في بلده الأصلي الأرجنتين، رغم أنه وُلد في كتالونيا.

الفريق الأول لبرشلونة يملك بالفعل وفرة من قلوب الدفاع الذين يعتمدون على القدم اليمنى، مثل إيريك جارسيا، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن وجول كوندي، وهو المركز الأصلي للأخير.

أما في الفريق الرديف أو ضمن فريق الشباب تحت 19 عامًا، فهناك أيضًا خيارات أخرى مثل المصاب لاندري فارّي (18 عامًا)، أليكسيس أولميدو (19 عامًا)، مباكّي (22 عامًا)، حفيظ جاريبا (18 عامًا) وأليكس كامبوس (17 عامًا).