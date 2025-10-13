المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

تقارير: مبابي جاهز لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:51 م 13/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم ريال مدريد، جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه، بعد شكوك أحاطت مؤخرا بجاهزيته.

وتجددت الإصابة التي عانى منها مبابي في الكاحل، أثناء مشاركته مؤخرا مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن مبابي حصل على عدة أيام للراحة، وخضع مؤخرا لفحوصات للوقوف أثبتت أنه تعافى من مشكلة الكاحل.

وأشار التقرير إلى أنه من لمتوقع أن أن يلعب النجم الفرنسي ضد خيتافي بعد فترة التوقف الدولي.

ويلتقي الريال مع خيتافي في ديربي مدريدي يوم 19 أكتوبر الحالي، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشارك مبابي (26 عاما) في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

