تقارير: مبابي جاهز لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم ريال مدريد، جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه، بعد شكوك أحاطت مؤخرا بجاهزيته.

وتجددت الإصابة التي عانى منها مبابي في الكاحل، أثناء مشاركته مؤخرا مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن مبابي حصل على عدة أيام للراحة، وخضع مؤخرا لفحوصات للوقوف أثبتت أنه تعافى من مشكلة الكاحل.

وأشار التقرير إلى أنه من لمتوقع أن أن يلعب النجم الفرنسي ضد خيتافي بعد فترة التوقف الدولي.

ويلتقي الريال مع خيتافي في ديربي مدريدي يوم 19 أكتوبر الحالي، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشارك مبابي (26 عاما) في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.