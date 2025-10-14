برشلونة يراقب راشفورد قبل حسم قراره بشأن فاريلا

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة ما زال مهتمًا بالتعاقد مع الجناح الأيسر البرتغالي كاردوسو فاريلا، لاعب دينامو زغرب، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن فاريلا قبل متابعة تطور مستوى ماركوس راشفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال حافظ النجم الإنجليزي على مستواه الحالي، فإن برشلونة قد يفعل خيار شرائه بشكل كبير، خاصة وأن النادي يمتلك بند شراء بقيمة 30 مليون يورو فقط.

ويُعد فاريلا أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، وقد تدرج في أكاديمية نادي بورتو البرتغالي العريقة. وشارك اللاعب بشكل منتظم في فرق الشباب التابعة لناديه، ولعب دورًا بارزًا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2024، حيث حقق منتخب البرتغال المركز الثاني. وشارك فاريلا في 22 مباراة مع فريق بورتو تحت 19 عامًا، و13 مباراة مع فريق بورتو تحت 17 عامًا قبل انتقاله لدينامو زغرب.

تجذب إمكانيات فاريلا العالية اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك برشلونة الإسباني، الذي يراقبه منذ فترة طويلة، حيث حاول النادي التعاقد معه خلال الصيف الماضي، بعرض بلغ 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات، إلا أن تجديد عقد اللاعب مع دينامو زغرب حتى 2028 حال دون إتمام الصفقة.