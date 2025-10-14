كشف البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة، أنه كان قريبًا من مغادرة صفوف البلوجرانا والرحيل عن الفريق صوب الدوري السعودي، عبر بوابة نادي الهلال خلال الفترة الماضية، في ظل العديد من الضغوطات التي تعرض لها.

وأوضح رافينيا أنه مع وصول العرض السعودي، بدأ في الشعور بضرورة الاعتناء بنفسه وعائلته، إذ كانت لديه الفرصة لتغيير حياته للأفضل، تزامنًا مع ابتعاده عن الصورة في برشلونة.

تصريحات رافينيا

أدلى رافينيا بعدة تصريحات، خلال مقابلة أجراها اللاعب مع شبكة "ESPN" البرازيلية، قائلًا: "ألعب كرة القدم منذ أن كان عمري 15 عامًا، ومررت بأشياء جيدة وسيئة في كل مكان، وشعرت في لحظة معينة أنه حان الوقت للاهتمام بنفسي وبعائلتي".

وأضاف رافينيا: "العرض الذي وصلنا من السعودية أثر فيّ كثيرًا، كان سيحل حياتي الشخصية، وحياة والديّ، وابني، والكثير من الناس، وبالفعل فكرت في الرحيل عن برشلونة، وشعرت أن الوقت ربما قد حان لذلك".

وأكمل: "تحدثت مع المدرب هانسي فليك قبل اتخذ القرار،عبر الهاتف ثم في بداية فترة التحضير للموسم، وتمكّن من إقناعي بالبقاء، والحمد لله أنه أقنعني رغم أن الكثير من الناس أرادوا رحيلي".

وزاد: "ربما لأنني لم أكن أقدم ما كانوا يعتقدون أنه يجب أن أقدّمه، كنت دائمًا مرتاح الضمير تجاه ما استطعت تقديمه، اجتهدت كثيرًا، ربما كانوا ينتظرون 30 هدفًا في الموسم، وهذا ليس أسلوبي، فأنا لست مهاجمًا صريحًا".

وواصل: "أنا لاعب أساعد الفريق كثيرًا من خلال الجهد والتفاني والعمل الكبير، هذا هو رافينيا، وسأقدّم دائمًا كل ما لدي لأنني لم أكن اللاعب الذي كانوا يتوقعونه".

واستكمل: "أراد الكثيرون رحيلي عن النادي، وكانوا يعتقدون أنه لا مستقبل لي هنا، منذ موسمي الأول حتى، لم يكن الأمر مجرد إحساس أو شعور، بل كان شيئًا ملموسًا جدًا".

وأتم حديثه: "أعرف من أنا، وأعرف كل ما فعلته وكل ما مررت به للوصول إلى هنا، آراء من لا يعرفونني أو لا يعرفون نصف ما عانيته، لن تؤثر على ذهنيتي".