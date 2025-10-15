25 لاعباً.. القائمة النهائية لجائزة الفتى الذهبي 2025

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي 2025".

وضمت القائمة النهائية 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا.

وتمنح مجلة توتو سبورت الإيطالية، بمشاركة صحف عالمية أخرى، جائزة الفتى الذهبي، سنويًا، إلى أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في أوروبا، ما يحدث منذ عام 2003.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

باو كوبارسي - برشلونة

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

دين هويسين - ريال مدريد

كينان يلديز - يوفنتوس

مايلز لويس-سكيللي - أرسنال

وارن زائير-إيمري - باريس سان جيرمان

أردا جولر - ريال مدريد

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

إيثان نوانيري - أرسنال

جوريل هاتو - تشيلسي

جيوفاني كويندا - سبورتينج لشبونة

إستيفاو - تشيلسي

ليني يورو - مانشستر يونايتد

سيني مايولو - باريس سان جيرمان

نيكو أوريلي - مانشستر سيتي

إلياس بن صغير - باير ليفركوزن

فيكتور فرولهولت - بورتو

لوكاس بيرجفال - توتنهام هوتسبر

آرشي جراي - توتنهام هوتسبر

مامادو سار - ستراسبورج

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

فرانشيسكو بيو إسبوسيتو - إنتر

رودريجو مورا - بورتو

جيوفاني ليوني - ليفربول

ألكسندر ستانكوفيتش - كلوب بروج