25 لاعباً.. القائمة النهائية لجائزة الفتى الذهبي 2025

أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
215
-
عدد المباريات80
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
مصر ضمن 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026
بعد تحديد الرباعي.. نظام وموعد الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم
صلاح فقد الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026
قناة الأهلي: عادل مصطفى يدير مباراة أيجل نوار فنيا في دوري الأبطال
"ينتظر جهازه الفني".. مصدر يكشف ليلا كورة موعد التدريب الأول لتوروب في الأهلي
إعلان