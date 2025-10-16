برشلونة يستهدف فلاهوفيتش لخلافة ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس ليكون بديلا محتملا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقترب من مغادرة البارسا.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عاما) مع برشلونة في صيف 2026، ما يعني احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية قبل عدة أسابيع أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ليفاندوفسكي، الذي يحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له مجانا في الموسم القادم.

ومثل ليفاندوفسكي، يقترب فلاهوفيتش أيضا من نهاية عقده الحالي، ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فمن المرجح أن يرحل المهاجم الصربي عن يوفنتوس مجانا بنهاية الموسم، رغم بدايته الجيدة لموسم 2025-2026.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يدرس التحرك لضم فلاهوفيتش في صفقة انتقال حر ليحل محل ليفاندوفسكي.

فلاهوفيتش صاحب الـ25 عاما يُعد أحد اثنين أو 3 مهاجمين قيد الدراسة في برشلونة حاليا، مع وجود اهتمام محتمل أيضا من بايرن ميونخ، لكن دوره هناك سيكون غالبا كخيار احتياطي أو لمنافسة الإنجليزي هاري كين.

ديكو المدير الرياضي للبارسا، كان قد تواصل بالفعل مع داركو ريستيتش وكيل اللاعب خلال الصيف، وقد يُستأنف الحوار بين الطرفين لاحقا.

فلاهوفيتش، الذي عاش موسما صعبا على المستويين الفردي والجماعي في 2024-2025، كان مرشحا للرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع تبقي عام واحد في عقده، لكنه في النهاية استمر مع الفريق.

وسجل اللاعب 4 أهداف في 8 مباريات بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم، ورغم أنه بدأ أساسيا في مباراتين فقط، فإنه يسجل بمعدل هدف كل 63 دقيقة.