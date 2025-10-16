ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، تعافى بشكل كامل من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن مبابي سيعود إلى التدريبات الجماعية غدًا الجمعة، إلى جانب بقية اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع منتخباتهم، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بالنادي.

ويُعد خبر تعافي مبابي دفعة قوية للمدرب تشافي ألونسو، خاصة أن ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي المباراة التي يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الترتيب.

وكان مبابي قد غاب عن بعض الحصص التدريبية خلال الأيام الماضية بسبب آلام طفيفة في الكاحل، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية أن حالته مطمئنة، ليصبح جاهزًا للمشاركة أساسيًا في لقاء الأحد المقبل.