كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

مبابي يتعافى ويعود لتدريبات ريال مدريد استعدادًا لمواجهة خيتافي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:50 م 16/10/2025
مبابي

مبابي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، تعافى بشكل كامل من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن مبابي سيعود إلى التدريبات الجماعية غدًا الجمعة، إلى جانب بقية اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع منتخباتهم، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بالنادي.

ويُعد خبر تعافي مبابي دفعة قوية للمدرب تشافي ألونسو، خاصة أن ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي المباراة التي يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الترتيب.

وكان مبابي قد غاب عن بعض الحصص التدريبية خلال الأيام الماضية بسبب آلام طفيفة في الكاحل، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية أن حالته مطمئنة، ليصبح جاهزًا للمشاركة أساسيًا في لقاء الأحد المقبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

