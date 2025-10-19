شهدت مباراة خيتافي وريال مدريد، المقامة على أرضية ملعب كولوسيوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، واقعة غريبة، بطرد آلان نيوم لاعب أصحاب الأرض، قبل أن يلمس الكرة.

وشارك نيوم في الدقيقة 76، على حساب زميله كيكو فيمينيا، لكنه لعب لمدة دقيقة واحدة، لم يلمس خلالها الكرة، قبل أن يتعرض للطرد، ويجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للظهير الأيمن لفريق خيتافي، بعد ضربه لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بدون كرة.

واعترض الجهاز الفني لفريق خيتافي، بقيادة المدرب خوسيه بوردالاس، الذي دخل في مشادة مع جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد.

واستغل ريال مدريد النقص العددي في صفوف خيتافي، ليسجل هدف التقدم عن طريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من صناعة زميله أردا جولر.