المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل أن يلمس الكرة.. طرد لاعب خيتافي بعد دقيقة من مشاركته ضد ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:53 م 19/10/2025
طرد آلان نيوم لاعب خيتافي أمام ريال مدريد

طرد آلان نيوم لاعب خيتافي أمام ريال مدريد

شهدت مباراة خيتافي وريال مدريد، المقامة على أرضية ملعب كولوسيوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، واقعة غريبة، بطرد آلان نيوم لاعب أصحاب الأرض، قبل أن يلمس الكرة.

وشارك نيوم في الدقيقة 76، على حساب زميله كيكو فيمينيا، لكنه لعب لمدة دقيقة واحدة، لم يلمس خلالها الكرة، قبل أن يتعرض للطرد، ويجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للظهير الأيمن لفريق خيتافي، بعد ضربه لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بدون كرة.

واعترض الجهاز الفني لفريق خيتافي، بقيادة المدرب خوسيه بوردالاس، الذي دخل في مشادة مع جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد.

واستغل ريال مدريد النقص العددي في صفوف خيتافي، ليسجل هدف التقدم عن طريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من صناعة زميله أردا جولر.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد خيتافي آلان نيوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg