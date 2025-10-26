شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، إثارة تحكيمية منذ الدقائق الأولى، من المواجهة المقامة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واحتسب حكم اللقاء سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعد التحام بين لامين يامال وفينيسيوس جونيور.

واستدعى حكام تقنية الفيديو، سوتو جرادو حكم الساحة لمراجعة اللقطة، ليقرر بعد ذلك إلغاء الركلة بداعي عدم وجود مخالفة.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفًا لصالح ريال مدريد، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء.

وقرر الحكم سوتو جرادو إلغاء الهدف، بعد الاستماع لحكام "الفار"، بداعي وجود تسلل على مهاجم الميرنجي.