للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحلق في الصدارة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:21 ص 27/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

فريق ريال مدريد

وسع نادي ريال مدريد الفارق مع برشلونة، أقرب ملاحقيه، في صراع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة، بثنائية كيليان مبابي وجود بيلينجهام، بينما سجل فيرمين لوبيز هدف الضيوف الوحيد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، يحلق بها في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة أقرب ملاحقيه، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم.

وفي المقابل تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة، يحتل بها وصافة جدول الترتيب، بعدما خسر للمرة الثانية في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وشهدت مباريات الجولة ذاتها، انتصار سيلتا فيجو على حساب أوساسونا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل ريال مايوركا مع ليفانتي بهدف لكلا منهما.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يوسع الفارق مع برشلونة

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 27 نقطة

2- برشلونة: 22 نقطة

3- فياريال: 20 نقطة

4- إسبانيول: 18 نقطة

5- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

