جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحلق في الصدارة

وسع نادي ريال مدريد الفارق مع برشلونة، أقرب ملاحقيه، في صراع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة، بثنائية كيليان مبابي وجود بيلينجهام، بينما سجل فيرمين لوبيز هدف الضيوف الوحيد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، يحلق بها في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة أقرب ملاحقيه، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم.

وفي المقابل تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة، يحتل بها وصافة جدول الترتيب، بعدما خسر للمرة الثانية في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وشهدت مباريات الجولة ذاتها، انتصار سيلتا فيجو على حساب أوساسونا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل ريال مايوركا مع ليفانتي بهدف لكلا منهما.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يوسع الفارق مع برشلونة

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 27 نقطة

2- برشلونة: 22 نقطة

3- فياريال: 20 نقطة

4- إسبانيول: 18 نقطة

5- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا