المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قد يشارك مع برشلونة ضد إلتشي.. خوان جارسيا يتعافى بشكل أسرع من المتوقع

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:33 م 27/10/2025
خوان جارسيا حارس برشلونة

خوان جارسيا

تلقّى نادي برشلونة أخبارا مشجعة بشأن تعافي حارس المرمى خوان جارسيا من الإصابة، مع تفاؤل داخل النادي بإمكانية عودته إلى اللعب قريبا.

وكان الحارس البالغ من العمر 24 عاما قد تعرض لتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة أمام ريال أوفييدو في 27 سبتمبر، ما استدعى تدخلا جراحيا.

وقدّر الأطباء حينها فترة التعافي بين 4 إلى 6 أسابيع، لكن جارسيا يتقدم في مرحلة التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن جارسيا يشعر بتحسن كبير وقد يكون ضمن الخيارات المتاحة لمباراة الأحد المقبلة ضد إلتشي.

الطاقم الطبي في برشلونة لا يرغب في المجازفة بالحارس الإسباني، وسيُجري تقييما دقيقا لحالته عند عودة الفريق إلى التدريبات يوم الأربعاء.

وتُعد عودته المحتملة دفعة قوية للفريق بعد خيبة الأمل من الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بينما يسعى المدرب هانز فليك إلى إعادة التوازن للفريق واستعادة الزخم في المنافسات المقبلة.

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.

برشلونة الدوري الإسباني خوان جارسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سموحة

سموحة

- -
الجونة

الجونة

4

تشكيل سموحة: أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - حسام أشرف - سامادو - صامويل امادي - محمد رجب - أحمد فوزي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg