تلقّى نادي برشلونة أخبارا مشجعة بشأن تعافي حارس المرمى خوان جارسيا من الإصابة، مع تفاؤل داخل النادي بإمكانية عودته إلى اللعب قريبا.

وكان الحارس البالغ من العمر 24 عاما قد تعرض لتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة أمام ريال أوفييدو في 27 سبتمبر، ما استدعى تدخلا جراحيا.

وقدّر الأطباء حينها فترة التعافي بين 4 إلى 6 أسابيع، لكن جارسيا يتقدم في مرحلة التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن جارسيا يشعر بتحسن كبير وقد يكون ضمن الخيارات المتاحة لمباراة الأحد المقبلة ضد إلتشي.

الطاقم الطبي في برشلونة لا يرغب في المجازفة بالحارس الإسباني، وسيُجري تقييما دقيقا لحالته عند عودة الفريق إلى التدريبات يوم الأربعاء.

وتُعد عودته المحتملة دفعة قوية للفريق بعد خيبة الأمل من الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بينما يسعى المدرب هانز فليك إلى إعادة التوازن للفريق واستعادة الزخم في المنافسات المقبلة.

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.