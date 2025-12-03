أعرب هانز فليك، مدرب برشلونة، عن فخره بفريقه بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد، إلى فوز بنتيجة 3-1 في الجولة 19 من الدوري الإسباني أمس الثلاثاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا أداء رائعا ضد فريق عظيم. قاتلنا معا، وكان الأمر رائعا، سنرى ما إذا كانت هذه المباراة نقطة تحول، كانت واحدة من أفضل مباريات الموسم، كنا نستحق الفوز".

وأضاف: "نحن في طريقنا للعودة، تحسنّا كثيرا اليوم، لقد بدأوا بشكل جيد، لكننا قمنا بالرد ولم نستسلم، وهذا ما نريده".

وأوضح: "لدينا مباراة أخرى يوم السبت، ويجب أن نقدم نفس الأداء، نريد الفوز بكل المباريات، أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكننا سنحاول".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن لاعبه بيدري، إذ قال: "أنا سعيد للغاية لأنه لم يكن بحاجة لوقت طويل لاستعادة مستواه، كان هو نقطة الربط بين الدفاع والهجومي، وقدم مباراة رائعة".

وأتم: "رافينيا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، إنه يرفع مستوى الحدة لدى الجميع عندما يكون على أرضية الملعب".

