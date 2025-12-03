المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"برشلونة في طريقه للعودة".. فليك فخور بالفوز على أتلتيكو مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:08 ص 03/12/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانز فليك مدرب برشلونة

أعرب هانز فليك، مدرب برشلونة، عن فخره بفريقه بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد، إلى فوز بنتيجة 3-1 في الجولة 19 من الدوري الإسباني أمس الثلاثاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا أداء رائعا ضد فريق عظيم. قاتلنا معا، وكان الأمر رائعا، سنرى ما إذا كانت هذه المباراة نقطة تحول، كانت واحدة من أفضل مباريات الموسم، كنا نستحق الفوز".

وأضاف: "نحن في طريقنا للعودة، تحسنّا كثيرا اليوم، لقد بدأوا بشكل جيد، لكننا قمنا بالرد ولم نستسلم، وهذا ما نريده".

وأوضح: "لدينا مباراة أخرى يوم السبت، ويجب أن نقدم نفس الأداء، نريد الفوز بكل المباريات، أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكننا سنحاول".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن لاعبه بيدري، إذ قال: "أنا سعيد للغاية لأنه لم يكن بحاجة لوقت طويل لاستعادة مستواه، كان هو نقطة الربط بين الدفاع والهجومي، وقدم مباراة رائعة".

وأتم: "رافينيا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، إنه يرفع مستوى الحدة لدى الجميع عندما يكون على أرضية الملعب".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

