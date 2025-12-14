برز ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، ومدرب فريق "كاستيا" الحالي، ضمن قائمة المرشحين لخلافة تشابي ألونسو، مدرب النادي الملكي، بسبب تدهور مستوى ونتائج الفريق.

ويلعب ريال مدريد ضد آلافيس، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة، لبطولة الدوي الإسباني، على ملعب "مينديزوروتزا".

ويواجه تشابي ألونسو ضغوطًا كبيرة، من أجل تحسين أداء الفريق وإعادته لطريق الانتصارات، لا سيما بعد قرار الرئيس فلورنتينو بيريز، بمنح المدرب فرصة أخيرة خلال مباراة ألافيس.

أول تعليق من أربيلوا على خلافة ألونسو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أربيلوا يعتبر أحد الأسماء المطروحة لخلافة تشابي ألونسو في منصب المدير الفني لريال مدريد، حال تعرض للإصابة.

وتحدث مدرب فريق كاستيا بعد فوز فريقه على حساب جوادالاخارا بنتيجة (3-1)، موضحًا أنه لا يفكر حاليًا في تدريب الفريق الأول.

وقال أربيلوا: "أنا مدرب فريق كاستيا، وتركيزي منصبٌّ على ذلك. على لاعبيّ، وعلى المباريات القادمة، وعلى التدريبات، ولا شيء غير ذلك".

وأضاف مدرب كاستيا، عن تصريح ألونسو بأنه يرى أربيلوا مدربًا لريال مدريد في المستقبل بالقول: " تشابي مدربٌ استثنائي. تشابي صديقٌ عزيزٌ عليّ، ولذلك يُثني عليّ كثيرًا".

وأشار إلى أنه تحدث مع تشابي ألونسو، لكن ليس بشأن الشائعات التي تحوم حول مستقبله، موضحًا: "ناقشنا جميع لاعبي فرق الشباب خلال الأسابيع القليلة الماضية، تربطنا علاقة ممتازة، ولن تتغير أبدًا".

وتحدث أربيلوا عن لاعبي الشباب الذين تم استدعاؤهم لمواجهة ألافيس، اليوم بالقول: "نأمل أن يحصلوا على بعض وقت اللعب ويساهموا، إنهم أكثر من جاهزين، مجتهدون للغاية، وموهوبون جدًا، وقد استحقوا ذلك".

واختتم: "في الموسم الواحد، دائمًا ما يحدث صعود وهبوط، ولكن إذا كان أي شخص في العالم يعتقد أن ريال مدريد قد مات، فهو مخطئ، فهو لا يعرف النادي".