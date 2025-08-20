كشف المهدي بنعطية، المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الأربعاء، كواليس المشادة العنيفة التي وقعت بين اللاعبين الفرنسي أدريان رابيو والإنجليزي جوناثان رو في غرفة الملابس.

وخسر مارسيليا (1-0) في افتتاحية الدوري الفرنسي أمام رين.

كواليس المشادة العنيفة في مارسيليا

اشتبك رابيو مع رو في غرفة ملابس مارسيليا عقب الخسارة من رين، إذ كانت الأجواء غير جيدة في فريق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، خاصة أن الخصم لعب ما يزيد عن ساعة بـ10 لاعبين.

واستبعد مارسيليا كلًا من رابيو ورو قبل أن يقرر عرضهما للبيع.

وتحدث المهدي بنعطية عن المشادة بين رابيو ورو، خاصة أنه شاهدها عن قرب، إذ كان في غرفة ملابس مارسيليا، ليسرد ما حدث: "بدأ بعض اللاعبين الغاضبين في توجيه ملاحظات لبقية الفريق بشأن الهزيمة، خاصة أنه لا يمكن لمارسيليا أن يخسر ضد فريق يلعب بـ10 لاعبين".

واستفاض في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "كان الأمر عبارة عن مجرد كلمات ثم ارتفعت الأصوات، وبدأ الصراخ.. عادةً ما يتدخل لاعبان أو ثلاثة للفصل بينهم، لكن ما حدث كان مختلفًا إذ تحول الأمر إلى مواجهة جسدية ثم لكمة في الوجه، ولسوء الحظ كان هناك لاعب شاب صغير تعرض للإغماء وسقط أرضًا".

وأتم تصريحاته: "كان مشهدًا من الفوضى لم أر مثله في حياتي.. أعرف أنه من الطبيعي أن ترتفع الأصوات لكن لا يمكن أن يصل الأمر إلى اعتداء جسدي ولكمة، واضطر رجال الأمن إلى الحضور للفصل بين اللاعبين.. أين نحن؟ نحن هنا من أجل لعب كرة القدم".