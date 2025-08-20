المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رجال الأمن حضروا.. كواليس المشادة العنيفة في غرفة ملابس مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:20 م 20/08/2025
رابيو

رابيو من مباراة مارسيليا ورين

كشف المهدي بنعطية، المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الأربعاء، كواليس المشادة العنيفة التي وقعت بين اللاعبين الفرنسي أدريان رابيو والإنجليزي جوناثان رو في غرفة الملابس.

وخسر مارسيليا (1-0) في افتتاحية الدوري الفرنسي أمام رين.

كواليس المشادة العنيفة في مارسيليا

اشتبك رابيو مع رو في غرفة ملابس مارسيليا عقب الخسارة من رين، إذ كانت الأجواء غير جيدة في فريق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، خاصة أن الخصم لعب ما يزيد عن ساعة بـ10 لاعبين.

واستبعد مارسيليا كلًا من رابيو ورو قبل أن يقرر عرضهما للبيع.

وتحدث المهدي بنعطية عن المشادة بين رابيو ورو، خاصة أنه شاهدها عن قرب، إذ كان في غرفة ملابس مارسيليا، ليسرد ما حدث: "بدأ بعض اللاعبين الغاضبين في توجيه ملاحظات لبقية الفريق بشأن الهزيمة، خاصة أنه لا يمكن لمارسيليا أن يخسر ضد فريق يلعب بـ10 لاعبين".

واستفاض في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "كان الأمر عبارة عن مجرد كلمات ثم ارتفعت الأصوات، وبدأ الصراخ.. عادةً ما يتدخل لاعبان أو ثلاثة للفصل بينهم، لكن ما حدث كان مختلفًا إذ تحول الأمر إلى مواجهة جسدية ثم لكمة في الوجه، ولسوء الحظ كان هناك لاعب شاب صغير تعرض للإغماء وسقط أرضًا".

وأتم تصريحاته: "كان مشهدًا من الفوضى لم أر مثله في حياتي.. أعرف أنه من الطبيعي أن ترتفع الأصوات لكن لا يمكن أن يصل الأمر إلى اعتداء جسدي ولكمة، واضطر رجال الأمن إلى الحضور للفصل بين اللاعبين.. أين نحن؟ نحن هنا من أجل لعب كرة القدم".

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg