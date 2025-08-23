المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصطفى محمد يقود قائمة نانت لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:05 م 23/08/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد - نانت

يقود الدولي المصري مصطفى محمد قائمة فريقه نانت لمواجهة ستراسبورج في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفًا على ستراسبورج في تمام الساعة 6:15 مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

طالع مباريات الجولة الثانية في الدوري الفرنسي من هنا

مصطفى محمد يقود قائمة نانت ضد ستراسبورج

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نانت القائمة التي ستشارك ضد ستراسبورج.

ويتواجد مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمواجهة ستراسبورج.

وشارك المهاجم المصري مع نانت في الجولة الأولى والتي خسرها فريقه ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.

طالع ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

مصطفى محمد يخوض الموسم الرابع مع نانت

يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد الموسم الرابع بقميص نانت.

وشارك مصطفى في 113 مباراة حتى الآن، سجل 25 هدفا وصنع 8.

ستراسبورج الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد

