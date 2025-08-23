يقود الدولي المصري مصطفى محمد قائمة فريقه نانت لمواجهة ستراسبورج في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفًا على ستراسبورج في تمام الساعة 6:15 مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يقود قائمة نانت ضد ستراسبورج

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نانت القائمة التي ستشارك ضد ستراسبورج.

ويتواجد مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمواجهة ستراسبورج.

وشارك المهاجم المصري مع نانت في الجولة الأولى والتي خسرها فريقه ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.

مصطفى محمد يخوض الموسم الرابع مع نانت

يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد الموسم الرابع بقميص نانت.

وشارك مصطفى في 113 مباراة حتى الآن، سجل 25 هدفا وصنع 8.