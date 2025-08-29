رسميًا.. ليل الفرنسي يعلن التعاقد مع المغربي حمزة إكمان

أعلن نادي ليل الفرنسي، التعاقد مع المغربي حمزة إكمان مهاجم رينجرز الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد ليل في بيانه الرسمي عن الصفقة، أن انضمام إكمان إلى صفوف النادي سيكون بعقد يمتد لـ5 مواسم حتى 2030.

ماذا قال قال إكمان؟

وقال إكمان في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليل: "يسعدني الانضمام إلى ناد عريق يمتلك مشروعًا رياضيًا رائعًا، آمل أن أحقق أهداف النادي على أكمل وجه على أرض الملعب، نادي ليل ليس كغيره من الأندية؛ فهو يتمتع بتاريخ عريق وحافل بالألقاب، ويشارك في المسابقات الأوروبية كل موسم، ولا بد لي من الإشارة إلى أن ليل مدينة جميلة جدًا، سأبذل قصارى جهدي على أرض الملعب لمساعدة الفريق على الفوز والوصول إلى أعلى مستوى ممكن".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة كلفت نادي ليل 12 مليون يورو لصالح نادي رينجرز.

وبرز اسم حمزة إكمان في الموسم الماضي مع نادي رينجرز في الدوري الاسكنلتندي والدوري الأوروبي.

وشارك صاحب الـ22 عامًا في 46 مباراة رفقة ليل في مختلف البطولات والمسابات، حيث سجل 16 هدفًا.

كما سجل المهاجم المغربي 4 أهداف مع رينجرز في بطولة الدوري الأوروبي، من بين الـ16 هدفًا الذي نجح في تسجيلهم.

وخرج إكمان من مدرسة الجيش الملكي المغربي، وانتقل إلى رينجرز مطلع الموسم الماضي.