فقد فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدروي الفرنسي الممتاز، بعد الخسارة خارج الديار أمام نظيره فريق مارسيليا.

باريس سان جيرمان سقط في معقل مضيفه مارسيليا فيلودروم، في مباراة مثيرة أقيمت بختام مواجهات الجولة الخامسة.

جحيم "فيلودروم".. مارسيليا يذيق باريس مرارة الهزيمة الأولى (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

خسارة باريس سان جيرمان جعلته يفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، لتذهب القمة إلى موناكو بفضل هدية مارسيليا.

بينما ارتقى مارسيليا في جدول ترتيب الليج 1، بعد حصده 3 نقاط ثمينة من الكلاسيكو.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الفرنسي على النحو الآتي:

1- موناكو: 12 نقطة.

2- باريس سان جيرمان: 12 نقطة.

3- أولمبيك ليون: 12 نقطة.

ستراسبورج: 12 نقطة.

5- ليل: 10 نقاط.

6- أولمبيك مارسيليا: 9 نقاط.

وكان سقوط باريس سان جيرمان تزامن مع حصول مديره الفني لويس إنريكي على جائزة مدرب العام، لكنه لم يتمكن من حضور حفل الكرة الذهبية، بسبب المباراة.