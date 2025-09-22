المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

1 0
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

0 0
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

0 0
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

هدية لموناكو.. جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد خسارة باريس ضد مارسيليا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:08 م 22/09/2025
مباراة مارسيليا وباريس

مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان

فقد فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدروي الفرنسي الممتاز، بعد الخسارة خارج الديار أمام نظيره فريق مارسيليا.

باريس سان جيرمان سقط في معقل مضيفه مارسيليا فيلودروم، في مباراة مثيرة أقيمت بختام مواجهات الجولة الخامسة.

جحيم "فيلودروم".. مارسيليا يذيق باريس مرارة الهزيمة الأولى (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

خسارة باريس سان جيرمان جعلته يفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، لتذهب القمة إلى موناكو بفضل هدية مارسيليا.

بينما ارتقى مارسيليا في جدول ترتيب الليج 1، بعد حصده 3 نقاط ثمينة من الكلاسيكو.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الفرنسي على النحو الآتي:

1- موناكو: 12 نقطة.

2- باريس سان جيرمان: 12 نقطة.

3- أولمبيك ليون: 12 نقطة.

ستراسبورج: 12 نقطة.

5- ليل: 10 نقاط.

6- أولمبيك مارسيليا: 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

وكان سقوط باريس سان جيرمان تزامن مع حصول مديره الفني لويس إنريكي على جائزة مدرب العام، لكنه لم يتمكن من حضور حفل الكرة الذهبية، بسبب المباراة.

باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي

