كلام فى الكورة
واقعة نادرة.. البطاقة الحمراء تظهر بعد 48 ثانية في الدوري الفرنسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:04 م 28/09/2025
الدوري الفرنسي

من مباراة رين ولانس

ظهرت البطاقة الحمراء خلال مباراة رين ولانس في منافسات الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأحد، بعد 48 ثانية فقط.

ويستقبل رين على أرضه في ملعب روازون بارك، ضيفه لانس، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي.

واقعة غريبة في الدوري الفرنسي

أشهر الحكم باستايان ديشبي بطاقة حمراء مباشرة في مباراة رين ولانس بعد 48 ثانية فقط.

وفي بداية المباراة، انطلق اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا من صفوف رين نحو منطقة جزاء لانس، إذ تجاوز منتصف الملعب، منفردًا، ليضطر اللاعب جوناثان جراديت إلى عرقلته.

ولم يتردد الحكم في طرد جراديت، دون الحاجة إلى الاستعانة بتقنية الـVAR.

وأصبح المدافع صاحب الـ32 عامًا رابع لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي منذ عام 2000، أي في القرن الحالي، يتلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال الدقيقة الأولى.

وكان ماكسيم سبانو وبنجامين لوكوموت وجان كلير توديبو تحصلوا على بطاقة حمراء في 2014 و2015 و2022 على الترتيب بعد مرور أقل من دقيقة واحدة.

مباراة لانس القادمة
رين الدوري الفرنسي لانس

