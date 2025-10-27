المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ماركينيوس يحسم موقفه من مغادرة باريس سان جيرمان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:01 م 27/10/2025
ماركينيوس

ماركينيوس

حسم المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، موقفه من الرحيل قريبا عن صفوف الفريق، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ورغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2028، ازداد في الفترة الأخيرة التكهنات حول إمكانية انتقال ماركينيوس إلى الدوري السعودي في صيف عام 2026 (بعد نهاية الموسم الحالي).

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن ماركينيوس "لا يحدد موعدا" لمغادرته باريس سان جيرمان، ويركز حاليا على الحفاظ على مستواه التنافسي وتجنب التراجع.

وبعد غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في كلاسيكو أولمبيك مارسيليا في سبتمبر، عاد المدافع البرازيلي إلى الملاعب في فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام بريست يوم السبت الماضي.

ويقترب قائد الفريق العاصمي من إنجاز تاريخي، إذ لم يتبق له سوى 4 مباريات للوصول إلى 500 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وفي الموسم الماضي، شارك صاحب الـ31 عاما في 48 مباراة مع باريس في مختلف المسابقات، وكان أحد ركائز الدفاع التي ساعدت سان جيرمان على تحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماركينيوس

