كلام فى الكورة
نونو مينديز: أرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:34 م 27/10/2025
نونو مينديز

نونو مينديز

أكد نونو مينديز لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يرغب في الاستمرار مع بطل دوري أوروبا.

ويُعد نونو مينديز من أفضل لاعبي أوروبا في السنوات الأخيرة.

وأوضح مينديز خلال مقابلة مع صحيفة أويست فرانس: "كان بلدًا مختلفًا، ولغة مختلفة، لكنني كنت محظوظًا بوجود البرتغالي دانيلو هنا، لقد ساعدني كثيرًا، حاولت التحدث بالفرنسية بسرعة لأتمكن من مغادرة منزلي، إنه نادٍ كبير يضم لاعبين رائعين، وكنت أرغب في الانضمام إليه."

لا أرغب في الرحيل، تحدث وكيل أعمالي كثيرًا مع رئيس النادي، لطالما رغبت في الاستمرار هنا، وأن أرفع مستوى باريس سان جيرمان، كانت رغبة متبادلة بيننا".

"أنا سعيد جدًا من أجل عثمان ديمبيلي، أركز على عملي، بعد ذلك، إذا تمكنتُ من الفوز بألقاب فردية، فهذا أمر جيد دائمًا، ولكن قبل ذلك، أعتقد أن العمل الجماعي هو الأهم، وسيكون له دور كبير مع باريس سان جيرمان والبرتغال".

وانضم مينديز إلى نادي باريس سان جيرمان مطلع موسم 2022، قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة.

وجدد مينديز عقده مع النادي الباريسي، حتى يونيو 2029، مع بند خيار التمديد لمدة عام آخر.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان نونو مينديز

