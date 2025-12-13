شهد محيط مدينة ميتز، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة ميتز وباريس سان جيرمان، أحداث عنف بين مجموعات من جماهير الفريقين، وذلك على هامش اللقاء المقرر إقامته على ملعب سان سيمفوريان ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

اشتباكات بين جماهير ميتز وباريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة ريبوبليكان لوران أن الاشتباكات اندلعت في حدود الساعة الثانية ظهرًا بمنطقة مونتيني ليه ميتز، التي تبعد عدة كيلومترات عن الملعب، حيث تواجهت مجموعات من المشجعين المتشددين للناديين في مواجهات عنيفة.

وبحسب التقارير الأولية، شارك نحو 40 مشجعًا من أنصار باريس سان جيرمان في الاشتباكات، وواجهوا عددًا أكبر قليلًا من جماهير ميتز، قبل أن تتدخل الشرطة الوطنية لاحتواء الموقف.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الطرفين ومنع تفاقم الأحداث، ما أدى إلى انسحاب المجموعتين وانتهاء الاشتباكات دون الإعلان عن وقوع إصابات خطيرة.

ورغم السيطرة على الوضع، أبقت السلطات الأمنية حالة التأهب القصوى في محيط ملعب سان سيمفوريان، تحسبًا لأي تجدد للاشتباكات قبل المباراة أو بعدها.

ويحل باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، ضيفًا على ميتز في إطار الجولة السادسة عشرة، حيث يسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز وانتظار تعثر المتصدر لانس من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.