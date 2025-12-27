المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رغم عقده طويل الأمد.. أرسنال يضع مدافع رين الفرنسي على راداره

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:32 ص 27/12/2025
جيريمي جاكيه

جيريمي جاكيه

أفادت تقارير صحفية بأن نادي أرسنال يراقب عن كثب قلب الدفاع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه، وسط توقعات بأن النادي قد يسعى للتعاقد معه في فترات الانتقالات المقبلة، على الرغم من أن الصفقة ستتطلب رسومًا مالية كبيرة.

ويملك أرسنال حاليًا أحد أقوى التشكيلات في كرة القدم الأوروبية، ولا يعاني من نقاط ضعف واضحة تحتاج إلى معالجة فورية، ما يجعل التركيز على التعاقدات في الفترة المقبلة استراتيجية للتخطيط بعيد المدى وليس لتعويض نقص فوري.

اهتمام أرسنال بجيريمي جاكيه

وفقًا لصحيفة ذا أثليتيك، يظل جاكيه، البالغ من العمر 20 عامًا والمدافع الحالي لفريق رين الفرنسي، أحد الأسماء التي تتابعها إدارة أرسنال.

وقد وقع اللاعب عقدًا جديدًا مع ناديه حتى عام 2029، ما يعني أن أي انتقال مستقبلي سيتطلب دفع رسوم مرتفعة.

وعلى الرغم من أن الفريق اختار في الصيف التعاقد مع بييرو هينكابي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن تقديره لجاكيه ارتفع منذ ذلك الحين، ويستمر في متابعة تطور مستواه عن كثب.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي لأرسنال أندريا بيرتا أجرى في الصيف محادثات استكشافية مع عدد من اللاعبين المحتمل التعاقد معهم، قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وتشير التقارير إلى أن أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول تتابع اللاعب أيضًا، ما قد يرفع سعره بشكل كبير إذا تدخلت المنافسة على ضمه في المستقبل.

