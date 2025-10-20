قال أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إن الاتحاد قرر إحالة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، على خلفية الواقعة التي شهدتها مراسم التتويج، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بلاعبي منتخب مصر.

وأوضح حلمي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أنه شعر بالدهشة من تصرف محمود أشرف بعدم مصافحة عمر عصر، وكذلك من رد فعل الأخير، مشيرًا إلى أنه طلب من نجله محمود أشرف عدم الصعود لمنصة التتويج خوفًا من حدوث أي احتكاك جديد بين اللاعبين.

وأضاف: "عمر عصر يُعد قدوة لمحمود، وهو لاعب كبير وصاحب قيمة كبيرة في اللعبة، وما حدث كان مؤسفًا للجميع".

وأكد رئيس الاتحاد أن التحقيق في الواقعة سيتم تحويله إلى اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة لضمان أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموقف.

واختتم حديثه قائلًا: "منذ 20 عامًا، تعاني منتخبات تنس الطاولة من غياب الطبيب والمعد البدني خلال المشاركات الخارجية، وهذا أمر نحاول حله في الوقت الحالي، خاصة أنني توليت المسؤولية منذ فترة قصيرة وأسعى لتصحيح الأوضاع".

شهدت مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمقامة حاليًا في تونس، أزمة بطلها الثنائي عمر عصر وزميله في الفريق محمود أشرف. مزيد من التفاصيل