مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

أشرف حلمي: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق.. وما حدث لا يليق بلاعبي المنتخب

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:24 ص 20/10/2025
عمر عصر

عمر عصر

قال أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إن الاتحاد قرر إحالة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، على خلفية الواقعة التي شهدتها مراسم التتويج، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بلاعبي منتخب مصر.

وأوضح حلمي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أنه شعر بالدهشة من تصرف محمود أشرف بعدم مصافحة عمر عصر، وكذلك من رد فعل الأخير، مشيرًا إلى أنه طلب من نجله محمود أشرف عدم الصعود لمنصة التتويج خوفًا من حدوث أي احتكاك جديد بين اللاعبين.

وأضاف: "عمر عصر يُعد قدوة لمحمود، وهو لاعب كبير وصاحب قيمة كبيرة في اللعبة، وما حدث كان مؤسفًا للجميع".

وأكد رئيس الاتحاد أن التحقيق في الواقعة سيتم تحويله إلى اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة لضمان أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموقف.

واختتم حديثه قائلًا: "منذ 20 عامًا، تعاني منتخبات تنس الطاولة من غياب الطبيب والمعد البدني خلال المشاركات الخارجية، وهذا أمر نحاول حله في الوقت الحالي، خاصة أنني توليت المسؤولية منذ فترة قصيرة وأسعى لتصحيح الأوضاع".

شهدت مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمقامة حاليًا في تونس، أزمة بطلها الثنائي عمر عصر وزميله في الفريق محمود أشرف. مزيد من التفاصيل

تنس طاولة عمر عصر

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

