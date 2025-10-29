أكدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، انتهاء لجنة القيم من إعلان قراراتها بخصوص واقعة تنس الطاولة، على أن تُعرض هذه القرارات على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اجتماعه المقبل يوم الأحد 2 نوفمبر لاعتمادها رسميًا.

وأوضحت اللجنة أن قرارات لجنة القيم جاءت برئاسة شريف القماطي، وعضوية المستشار محمد الأسيوطي والدكتور هيثم علي، بعد التحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة نصف نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي.

تفاصيل العقوبات

عمر عصر: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة باللجنة الأولمبية، بعدما هدد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وتعمّد التوقف عن اللعب بدعوى وجود زميله محمود أشرف في الملعب، مما عرّض المنتخب لخطر الانسحاب وخسارة اللقاء.

محمود أشرف حلمي: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه أيضًا، بسبب تصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية تجاه زملائه، وامتناعه عن تقديم الدعم المعنوي للفريق أثناء تمثيل المنتخب في البطولة.

كما قررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، مع التهديد بالشطب في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام واحد من تاريخ القرار.

توصيات اللجنة الأولمبية

وفي ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة، أوصت اللجنة الأولمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة بضرورة تعزيز منظومة القيم والانضباط داخل المنتخبات، ووضع خطط واضحة ومسؤولة توازي حجم تمثيل مصر في المحافل الدولية، مع الالتزام التام بـ الميثاق الأولمبي والقيم الرياضية، بما يعكس مكانة الرياضة المصرية ويحد من أي سلوكيات سلبية داخل أو خارج الملاعب.