استعانت بـ5 جهات.. الشباب والرياضة تنهي تقارير واقعة وفاة السباح يوسف أحمد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:08 م 04/12/2025
يوسف محمد سباح نادي الزهور

السباح يوسف أحمد

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل جديدة على هامش التقرير التي أصدرته، أمس الأربعاء، حول إحالة واقعة وفاة السباح يوسف أحمد للنيابة العامة.

واقعة وفاة يوسف أحمد

وقالت الشباب والرياضة في بيان رسمي، إنه إلحاقًا للبيان الذى أصدرته بالأمس بشأن إحالة واقعة وفاة السباح يوسف أحمد للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

أضاف البيان أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعًا بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصري للسباحة ونادى الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعًا إلى النيابة العامة.

فيما اختتم البيان، أن الوزارة تهيب بكافة وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف العديد من الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديرًا للتحقيقات الرسمية التي تجري حاليًا بمعرفة النيابة العامة.

