جوزيه مورينيو من الظهور الأول مع بنفيكا

استفاق نادي بنفيكا، اليوم السبت، في الظهور الأول تحت قيادة جوزيه مورينيو، ليستعيد انتصاراته في منافسات الدوري البرتغالي.

وتولى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة قيادة بنفيكا، خلفًا لبرونو لاج.

بنفيكا يستفيق في الظهور الأول مع مورينيو

حل بنفيكا ضيفًا على نادي إيه في إس في الجولة السادسة من منافسات الدوري البرتغالي.

وشهد الظهور الأول لمورينيو مع بنفيكا، حضور عشرات المصورين إلى ملعب ديبورتيفو أفيس من أجل التقاط الصور لصاحب الـ63 عامًا، إذ تحظى عودته باهتمام كبير في أنحاء العالم.

وتأخر الهدف الأول لبنفيكا تحت قيادة مورينيو حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وقع عليه سوداكوف.

وكعادته، خطف جوزيه مورينيو الأضواء، بعد أن ركض مسرعًا نحو غرفة الملابس بين الشوطين، من أجل إعطاء تعليمات، بدت صارمة، إلى لاعبي بنفيكا، أملًا في تحسن الأداء.

وفي الشوط الثاني، سجل بنفيكا هدفين ضمن بهما الفوز على إيه في إس، عن طريق بافيليديس وإيفانوفيتش في الدقيقتين 59 و64 على الترتيب.

وكان مورينيو اكتفى بإجراء تغيير وحيد في تشكيل بنفيكا، في ظل توليه المهمة قبل يومين فقط، ليشرك المهاجم فرانجو إيفانوفيتش أساسيًا على حساب أندرياس شيلدروب.

يشار إلى أن مورينيو يقود بنفيكا في ولاية ثانية، بعد تجربة أولى قصيرة استمرت 10 مباريات فقط في عام 2000.